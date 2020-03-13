Официальное заявление правительства по поводу чрезвычайной ситуации
Пресс-служба правительства Эстонии разослала сообщение в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией. ДВ публикуют перевод сообщения правительства на русский язык без изменений:
В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.
Изменение касается также школ, культурной жизни и судоходства. Под запретом публичные мероприятия.
«Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. – Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать населению ясные и при необходимости обязательные к исполнению инструкции, которые помогут остановить вирус».
Премьер-министр добавил, что одних только усилий государства для преодоления кризиса недостаточно. «Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения. Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей».
Юри Ратас сказал также, что, поскольку распространение вируса – это комплексная проблема, которая влияет на разные сферы жизни Эстонии, то борьба с ним требует чрезвычайных мер. «Помимо общественного здоровья необходимо также эффективно и оперативно решать проблемы, связанные с экономикой», - сказал премьер-министр.
«Чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением вируса, больше нельзя решать без применения руководящих мер, предусмотренных Законом о чрезвычайной ситуации», - добавил он.
Предложение ввести чрезвычайную ситуацию сделала правительственная комиссия, которой руководит премьер-министр. Комиссия соберется на новое заседание в пятницу, 13 марта.
Завтра в 9 утра в Доме Стенбока состоится пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.
Чрезвычайное положение касается следующего:
Публичные собрания
Запрещены все публичные собрания.
Учебная работа в образовательных учреждениях
С понедельника 16 марта школам следует приостановить обычную учебную работу, перейдя на удаленное и домашнее обучение.
Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах завтра, 13 марта, нужно подготовить внутренний инфодень, в ходе которого учащимся должны быть розданы указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.
В университетах и научных учреждениях будут продолжены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Работа образовательных учреждений для учащихся с особыми потребностями будет организована отдельно.
Будут ли оставаться открытыми детские сады и как будет организована их работа, будет решать местное самоуправление или другой владелец детского сада.
С понедельника, 16 марта, следует остановить деятельность кружков по интересам и секций.
Такая организация образовательной жизни будет сохраняться до тех пор, пока ситуация не изменится. Необходимость мер будет оцениваться каждые две недели.
Граница и международное судоходство
В пунктах пересечения границы будет введен санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов вызванного коронавирусом заболевания.
Люди также должны будут на въезде в страну заполнить анкету, что позволит установить маршрут их поездки.
В аэропортах и портах будет введен санитарный контроль и там так же, как и в пунктах пересечения сухопутной границы будет необходимо заполнить анкету.
На морской линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн необходимо прекратить продажу круизных билетов.
В сотрудничестве с судоходными компаниями будут выработаны и применены меры по борьбе с распространением вируса.
Регионы, объявленные зоной риска
Министерство социальных дел и Министерство иностранных дел каждое утро будут пересматривать список регионов мира с высоким и среднем уровнем риска.
По состоянию на 12 марта это: Китайская Народная Республика, Италия, Иран, Южная Корея, ряд регионов Франции и федеральных земель Германии, австрийский Тироль, Япония, Сингапур и Мадрид, Каталония и Страна Басков в Испании. Жители Эстонии и иностранцы, пребывающие из этих мест, должны будут провести две недели в карантине.
Организация остальных сфер жизни
Библиотеки останутся открытыми в ограниченном объеме.
До 1 мая будут закрыты для посещений музеи и кинотеатры. Представления, концерты и конференции под запретом.
До 1 мая запрещены спортивные соревнования.
В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах будет действовать запрет на посещения.