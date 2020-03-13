Официальное заявление правительства по поводу чрезвычайной ситуации

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас Фото: Andras Kralla

Пресс-служба правительства Эстонии разослала сообщение в связи с объявленной чрезвычайной ситуацией. ДВ публикуют перевод сообщения правительства на русский язык без изменений:

В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.

Изменение касается также школ, культурной жизни и судоходства. Под запретом публичные мероприятия.

«Абсолютным приоритетом правительства является защита здоровья жителей Эстонии, - подчеркнул премьер-министр Юри Ратас. – Чрезвычайное положение необходимо для того, чтобы Эстония могла наиболее эффективно противостоять распространению коронавируса. Государство должно дать населению ясные и при необходимости обязательные к исполнению инструкции, которые помогут остановить вирус».

Премьер-министр добавил, что одних только усилий государства для преодоления кризиса недостаточно. «Мы в ситуации, когда каждый человек должен внести свою лепту в защиту здоровья населения. Я понимаю неудобства, которые всем нам причиняет введение чрезвычайного положения, но на кону защита не только здоровья, но и жизней людей».

Юри Ратас сказал также, что, поскольку распространение вируса – это комплексная проблема, которая влияет на разные сферы жизни Эстонии, то борьба с ним требует чрезвычайных мер. «Помимо общественного здоровья необходимо также эффективно и оперативно решать проблемы, связанные с экономикой», - сказал премьер-министр.

«Чрезвычайную ситуацию, вызванную распространением вируса, больше нельзя решать без применения руководящих мер, предусмотренных Законом о чрезвычайной ситуации», - добавил он.

Предложение ввести чрезвычайную ситуацию сделала правительственная комиссия, которой руководит премьер-министр. Комиссия соберется на новое заседание в пятницу, 13 марта.

Завтра в 9 утра в Доме Стенбока состоится пресс-конференция, в которой примут участие премьер-министр Юри Ратас, министр внутренних дел Март Хельме, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу и министр социальных дел Танель Кийк.

Чрезвычайное положение касается следующего:

Публичные собрания

Запрещены все публичные собрания.

Учебная работа в образовательных учреждениях

С понедельника 16 марта школам следует приостановить обычную учебную работу, перейдя на удаленное и домашнее обучение.

Во всех начальных и основных школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах завтра, 13 марта, нужно подготовить внутренний инфодень, в ходе которого учащимся должны быть розданы указания и материалы для дальнейшей организации учебной работы.

В университетах и научных учреждениях будут продолжены научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Работа образовательных учреждений для учащихся с особыми потребностями будет организована отдельно.

Будут ли оставаться открытыми детские сады и как будет организована их работа, будет решать местное самоуправление или другой владелец детского сада.

С понедельника, 16 марта, следует остановить деятельность кружков по интересам и секций.

Такая организация образовательной жизни будет сохраняться до тех пор, пока ситуация не изменится. Необходимость мер будет оцениваться каждые две недели.

Граница и международное судоходство

В пунктах пересечения границы будет введен санитарный контроль с целью выявления у людей симптомов вызванного коронавирусом заболевания.

Люди также должны будут на въезде в страну заполнить анкету, что позволит установить маршрут их поездки.

В аэропортах и портах будет введен санитарный контроль и там так же, как и в пунктах пересечения сухопутной границы будет необходимо заполнить анкету.

На морской линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн необходимо прекратить продажу круизных билетов.

В сотрудничестве с судоходными компаниями будут выработаны и применены меры по борьбе с распространением вируса.

Регионы, объявленные зоной риска

Министерство социальных дел и Министерство иностранных дел каждое утро будут пересматривать список регионов мира с высоким и среднем уровнем риска.

По состоянию на 12 марта это: Китайская Народная Республика, Италия, Иран, Южная Корея, ряд регионов Франции и федеральных земель Германии, австрийский Тироль, Япония, Сингапур и Мадрид, Каталония и Страна Басков в Испании. Жители Эстонии и иностранцы, пребывающие из этих мест, должны будут провести две недели в карантине.

Организация остальных сфер жизни

Библиотеки останутся открытыми в ограниченном объеме.

До 1 мая будут закрыты для посещений музеи и кинотеатры. Представления, концерты и конференции под запретом.

До 1 мая запрещены спортивные соревнования.

В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмах будет действовать запрет на посещения.