dv.ee • 2 июня 2021 в 11:32
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Коррупция

Причиной обысков в Таллиннской горуправе стал договор с Merko

Фото: Liis Treimann

В среду Центральная криминальная полиция провела обыск в помещениях Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, поскольку подозревает чиновников ведомства в нарушении проведения тендера. Речь идет о закупке, проведенной в 2018 году, в результате которой был заключен пятилетний контракт на ремонт и содержание городских дорог Таллинна.

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