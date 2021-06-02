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В горуправе Таллинна проходит обыск

«Мы сотрудничаем с полицией, и, надеюсь, в ближайшем будущем ситуация станет более понятной», - сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. Фото: Andras Kralla

В среду Центральная криминальная полиция провела обыск в помещениях Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Мэр города Михаил Кылварт сообщил, что речь идет о расследовании, связанном с нарушением закона о госпоставках, сообщает ERR.

«Насколько нам известно, один нынешний и один бывший сотрудник Коммунального департамента подозреваются в нарушении Закона о государственных закупках», - сказал Кылварт, добавив, что речь идет о договоре, заключенном в 2018 году.