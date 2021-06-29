Бывшие работники Estonian Air отказались от иска к Nordica

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Бывшие работники обанкротившегося эстонского национального авиаперевозчика Estonian Air заключили компромиссное соглашение с компанией Nordic Crew Management (NCM) и отказались от длившейся пять лет судебной тяжбы с авиакомпанией, созданной вместо Estonian Air.

Читайте также

Госсуд рассмотрит кассационную жалобу по делу бывших работников Estonian Air

По словам представлявшего истцов адвоката Калле-Каспара Сеппера, Госсуд утвердил заявление об отказе от иска, в связи с чем также поставлена точка в длительном споре о том, является ли Nordica правопреемником Estonian Air, пишет rus.err.ee.

Заключенное соглашение, в рамках которого Nordic Crew Management выплатит бывшим работникам Estonian Air денежное вознаграждение, позволит им снова работать в эстонском авиационном секторе.

"Поскольку авиакомпании, в том числе дочерняя фирма Nordica - Xfly (Regional Jet), нуждаются в большом количестве авиационного персонала, надо зарыть старый топор войны", - прокомментировал решение глава NCM Тынис Лепп.

NCM было создано одновременно с Nordica с задачей комплектовать авиационный персонал и экипажи воздушных судов, оказывая авиаперевозчику и его дочерней фирме Regional Jet соответствующую услугу.