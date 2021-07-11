Миллиардер сэр Ричард Брэнсон совершил суборбитальный полет

Брэнсон отправится в космос на ракетоплане Unity 22. Фото: DON EMMERT

Британский миллиардер и основатель Virgin Galactic сэр Ричард Брэнсон в воскресенье совершил суборбитальный полет.

Брэнсон совершил полет на ракетоплане Unity 22, помимо него на борту было еще три члена экипажа и два пилота. Космолет начал разгон с высоты 16 км, на стартовую позицию его доставил самолет-носитель Virgin Galactic VMS Eve, который вылетел из частного космодрома "Америка".

Полет стартовал в 17:30 по эстонскому времени.

Таким образом, Брэнсон и его компания Virgin Galactic опередили основателя Amazon Джеффа Безоса, чей полет в космос на корабле New Shepard запланирован на 20 июля.

Весь полет занял около 90 минут, включая подъем до стартовой позиции, отделение космолета Unity от самолета-носителя, полет на высоту 80 км и возвращение обратно в космопорт, поясняет Space.com.

Перед полетом ожидалось что VMS EVE выпустит Unity примерно через 50 минут после взлета. Затем Unity включит гибридный ракетный двигатель, чтобы начать фазу разгона. Это перенесет его на высоту более 80 километров, где экипаж будет испытывать состояние невесомости в течение примерно четырех минут. После этого Unity вернется на Землю.

Поскольку полет Virgin Galactic прошел ниже линии Кармана, конкуренты из компании Безоса Blue Origin не признают его полетом в космос. Однако согласно классификации Военно-воздушных сил США, космическим полётом считается полет, высота которого превышает 50 миль (приблизительно 80 км).

Основная цель запуска Unity 22 - выполнить тестовый полет для будущих пассажирских рейсов Virgin Galactic. У компании Брэнсона уже есть примерно 600 клиентов, которые внесли депозиты и готовы отправиться в путешествие на суборбитальном космоплане.

Брэнсон приехал в космодром "Америка" на велосипеде. "Замечательный день, чтобы отправиться в космос", - написал он.

It’s a beautiful day to go to space. We’ve arrived at @Spaceport_NM. Get ready to watch LIVE at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST https://t.co/PcvGTmA661 #Unity22 pic.twitter.com/4KjGPpjz0M — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Утром в гости к Брэнсону зашел основатель SpaceX Илон Маск и пожелал удачи. "Впереди большой день. Замечательно начинать утро с другом. Чувствую себя прекрасно, взволнован, готов", - сообщил Брэнсон в Twitter.

Big day ahead. Great to start the morning with a friend. Feeling good, feeling excited, feeling ready.



Watch #Unity22 launch and livestream TODAY at 7:30 am PT | 10:30 am ET | 3:30 pm BST.@virgingalactic @elonmusk https://t.co/1313b4RAKI pic.twitter.com/FRQqrQEbH8 — Richard Branson (@richardbranson) July 11, 2021

Следить за ходом космического полета можно было здесь:

Virgin Galactic входит в концерн Брэнсона Virgin Group. Компания планирует организовывать туристические суборбитальные космические полёты и запуски небольших искусственных спутников

Обновлено в 18:44