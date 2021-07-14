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Не знаете, куда поехать после пандемии? Валютный рынок подскажет!
Валютный рынок иногда может дать пищу для размышлений не только инвесторам или компаниям, покупающим и продающим товары за границу, но и любознательным путешественникам, считает главный экономист Luminor Тыну Пальм.
Тем, кто планирует следующую поездку в отпуск, стоит изучить латиноамериканские направления. Дело в том, что во время коронакризиса многие латиноамериканские валюты значительно ослабли по отношению к евро, что, наряду с благоприятными условиями въезда для вакцинированных людей, даёт хорошую возможность спланировать следующую отпускную поездку.
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