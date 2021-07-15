Revolut привлек почти миллиард долларов, стоимость компании выросла в шесть раз

Иллюстративное фото. Фото: Scanpix

Международная финансовая платформа Revolut, которая ведет деятельность и в Эстонии, объявила, что в ходе инвестиционного раунда стоимость компании увеличилась до 33 млрд долларов. Эта оценка делает Revolut самым дорогим финтех-стартапом Великобритании. Еще год назад компания оценивалась в 5,5 млрд долларов, пишет Äripäev.