dv.ee • 16 июля 2021 в 6:00
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Сельское хозяйство

Фермеры не теряют надежды на хороший урожай зерновых

Несмотря на жару и засуху, эстонские производители зерна не теряют надежды на хороший урожай, передает ERR.

Фото: BENOIT TESSIER, Reuters/Scanpix

Особенно вредит урожайности нынешняя жаркая и засушливая погода. Высокая температура ускоряет развитие растений, из-за чего они не успевают синтезировать достаточно крахмала, сообщает ERR.

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