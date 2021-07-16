Фермеры не теряют надежды на хороший урожай зерновых
Несмотря на жару и засуху, эстонские производители зерна не теряют надежды на хороший урожай, передает ERR.
Особенно вредит урожайности нынешняя жаркая и засушливая погода. Высокая температура ускоряет развитие растений, из-за чего они не успевают синтезировать достаточно крахмала, сообщает ERR.
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