Издание подсчитало, сколько иностранцы приносят в экономику Эстонии
Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Фото: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics
Иностранные студенты и трудовые мигранты приносят десятки миллионов евро в экономику и государственный бюджет Эстонии, рассказывает Eesti Päevaleht.
Иностранные работники и оставшиеся в Эстонии иностранные студенты приносят постоянный доход как в экономику Эстонии, так и в государственный бюджет. Пользу от этого получают многие, в том числе пенсионеры, пишет издание.
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