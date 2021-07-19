Издание подсчитало, сколько иностранцы приносят в экономику Эстонии

Tallinn (EST). Foto: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics Фото: Andras Kralla, Äripäev/Scanpix Baltics

Иностранные студенты и трудовые мигранты приносят десятки миллионов евро в экономику и государственный бюджет Эстонии, рассказывает Eesti Päevaleht.

Иностранные работники и оставшиеся в Эстонии иностранные студенты приносят постоянный доход как в экономику Эстонии, так и в государственный бюджет. Пользу от этого получают многие, в том числе пенсионеры, пишет издание.