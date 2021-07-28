dv.ee • 28 июля 2021 в 13:54
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Полиция задержала хакера, совершившего кибаратаку на RIA

Иллюстративное фото.  Фото: Andras Kralla

Полиция задержала хакера, совершившего кибератаку на Департамент государственной инфосистемы (RIA), в результате которой было загружено более 286 000 фотографий эстонских документов.

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