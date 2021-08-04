Грузии угрожает коллапс системы здравоохранения

Вакцинация в Грузии. Фото: Shakh Aivazov, Scanpix

В системе здравоохранения Грузии может случиться коллапс из-за резкого увеличения потока пациентов с COVID-19, предупредил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе, пишет «Лента».

Церцвадзе отметил, что в стране активно распространяется индийский штамм коронавируса, на это указывают высокие показатели смертности - за последние сутки скончались 34 пациента.

«Положение стало еще более серьезным. Зафиксировано около пяти тысяч новых случаев. Это приближается к тому рекордному показателю, который у нас был в ноябре-декабре», — добавил врач.

С начала пандемии в Грузии было выявлено 428 000 случаев коронавируса, умерли 5910 зараженных. Полностью вакцинированы более 165 000 человек.