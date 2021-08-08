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ЕС проведет кризисную встречу по ситуации на границе Литвы и Беларуси

Встреча министров внутренних дел стран-членов ЕС, посвященная кризисной ситуации, возникшей в связи с наплывом мигрантов на границе Литвы и Беларуси, пройдет в конце августа в удаленном режиме, сообщает Reuters.

Лагерь нелегальных мигрантов в Литве (иллюстративное фото) Фото: Mindaugas Kulbis, AP

В видеоконференции, помимо министров внутренних дел стран Евросоюза, также примут участие представители европейского пограничного агентства Frontex и Европола, информирует Reuters.