ЕС проведет кризисную встречу по ситуации на границе Литвы и Беларуси
Встреча министров внутренних дел стран-членов ЕС, посвященная кризисной ситуации, возникшей в связи с наплывом мигрантов на границе Литвы и Беларуси, пройдет в конце августа в удаленном режиме, сообщает Reuters.
В видеоконференции, помимо министров внутренних дел стран Евросоюза, также примут участие представители европейского пограничного агентства Frontex и Европола, информирует Reuters.
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