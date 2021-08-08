dv.ee • 8 августа 2021 в 11:36
Новости
Только для подписчиков
Европейский Союз

ЕС проведет кризисную встречу по ситуации на границе Литвы и Беларуси

Встреча министров внутренних дел стран-членов ЕС, посвященная кризисной ситуации, возникшей в связи с наплывом мигрантов на границе Литвы и Беларуси, пройдет в конце августа в удаленном режиме, сообщает Reuters.

Лагерь нелегальных мигрантов в Литве (иллюстративное фото)  Фото: Mindaugas Kulbis, AP

В видеоконференции, помимо министров внутренних дел стран Евросоюза, также примут участие представители европейского пограничного агентства Frontex и Европола, информирует Reuters.

Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
    Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:
    Европейский Союз
    Литва
    Политика
    Самое читаемое
    Новости
    Все статьи