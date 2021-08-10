Прямые продажи в Эстонии выросли на 2,8%
Обусловленные коронавирусом ограничения не затронули заметным образом бизнес прямых продаж. В 2020 году посредством прямых продаж жители Эстонии купили товаров на 2,8% больше, чем годом ранее, продажи выросли до 51 миллиона евро. Между тем, число людей, сотрудничающих с компаниями прямых продаж составило почти 42,5 тысяч, сообщает Балтийская ассоциация прямых продаж.
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