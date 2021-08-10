Уровень зарегистрированной безработицы остался на отметке в 7,4%

Иллюстративное фото. Фото: Raul Mee

За последнюю неделю уровень безработицы в Эстонии не изменился, оставшись на отметке в 7,4%, пишет rus.err.ee.

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По положению на 8 августа, на учете в Кассе по безработице стояли 48 327 человек.

Самым высоким уровень безработицы остается в Ида-Вирумаа - 12,1%, а самый низкий - по-прежнему на Хийумаа - 4%.

Без работы в столичном регионе остаются 23 020 человек, в том числе около 17 000 - в Таллинне.

В Тарту зарегистрировано 2928 безработных, а в Ида-Вирумаа - 7069, из них 3285 - в Нарве, а 1740 - в Кохтла-Ярве.