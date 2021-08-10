Зафиксировано 290 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В Эстонии за минувшие сутки был сделан 7761 тест на коронавирус, из них положительный результат дали 290 тестов, или 3,7% от общего количества.

271 человек из новых инфицированных не был вакцинирован, у 13 вакцинация была пройдена наполовину.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Харьюмаа - 128 (из них в Таллинне – 87). В Тартумаа выявлено 36 случая заражения, в Пярнумаа – 28.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 210,6 случая на 100 000 человек.

По состоянию на утро 10 августа в больницах находятся 63 пациента с коронавирусом.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 671 113 человек, из которых у 582 886 иммунизация завершена, т.е. они получили обе дозы вакцины.