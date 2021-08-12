По результатам рассчётов наибольшие расходы лягут на владельца электромобиля Tesla Model 3. Фото: Shutterstock

Экологично, но не экономично: во сколько обходится содержание электрокара, бензинового и газового авто в Эстонии?

Еврокомиссия подготовила масштабный план «зелёного перехода», по которому с 2035 года все новые автомобили, продаваемые в ЕС, должны иметь нулевой уровень выбросов. Это значит, что рано или поздно нам всем придется пересесть на электрокары. Автомобильный обозреватель ДВ Виктор Филоненко выяснил, насколько дороже обходится содержание такой машины по сравнению с бензиновыми, дизельными и газовыми авто.

В Эстонии отношение к переходу на электротягу характеризуют результаты проведённого Swedbank исследования, в ходе которого было опрошено более тысячи человек. Респондентам было предложено отвечать на вопрос: рассматривают ли они возможность покупки электромобиля в качестве своей следующей машины.