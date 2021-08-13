По результатам рассчётов наибольшие расходы лягут на владельца электромобиля Tesla Model 3. Фото: Shutterstock
Что выгоднее: электрокар, бензиновый или газовый автомобиль?
Виктор Филоненко • 13 августа 2021 в 3:00
Еврокомиссия подготовила масштабный план «зелёного перехода», по которому с 2035 года все новые автомобили, продаваемые в ЕС, должны иметь нулевой уровень выбросов. Это значит, что рано или поздно нам всем придется пересесть на электрокары. Автомобильный обозреватель ДВ Виктор Филоненко выяснил, насколько дороже обходится содержание такой машины по сравнению с бензиновыми, дизельными и газовыми авто.
В Эстонии отношение к переходу на электротягу характеризуют результаты проведённого Swedbank исследования, в ходе которого было опрошено более тысячи человек. Респондентам было предложено отвечать на вопрос: рассматривают ли они возможность покупки электромобиля в качестве своей следующей машины.
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