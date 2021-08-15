"Талибан" заявил, что установил власть над всем Афганистаном

Талибы в провинции Лагман 15 августа. Фото: AFP, Scanpix

Радикальное движение "Талибан" объявило в воскресенье, что контролирует всю территорию Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, президент Афганистана Ашраф Гани в ближайшие часы оставит свой пост и власть в стране официально будет передана "Талибану".

В заявлении талибов, которое приводит телеканал, указывается, что "боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном".

Талибы начали масштабное наступление в Афганистане, после того как 29 мая США и их союзники стали выводить из республики войска. Полностью вывести американские войска планировалось к концу августа. В начале августа США направили в Афганистан бомбардировщики, самолеты и беспилотники для для борьбы с талибами.

К 10 августа "Талибан" объявил о захвате семи столиц афганских провинций (из 34-х). В воскресенье утром появились сообщения о том, что талибы наступают на столицу страны Кабул.