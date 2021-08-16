Численность безработных движется к докризисному показателю

Как сообщает Департамент статистики, уровень безработицы во втором квартале 2021 года составлял 6,9% (в первом квартале - 7,1%). Специалисты департамента отмечают, что численность безработных движется к докризисному показателю.

Бюро Кассы по безработице (иллюстративное фото) Фото: Рауль Меэ

Во втором квартале в стране насчитывалось 47 300 безработных - на 2100 человек меньше в годовом исчислении и на 1500 меньше в сравнении с первым кварталом нынешнего года.

Занятых в возрасте 15–74 лет было 641 900 человек. Как отмечают специалисты департамента, численность безработных движется к докризисному показателю.

При этом число работающих с частичной занятостью снизилось в сравнении с первым кварталом на 8%, а число работающих с частичной занятостью мужчин сократилось на 7,4%.

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"Более половины безработных не имели работы менее шести месяцев. Сократилось также число тех безработных, кто оставался без работы не менее 12 месяцев", - дополняет картину аналитик Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр.

В целом, по данным Департамента статистики, уровень трудовой занятости составил во втором квартале 65,8%, уровень безработицы – 6,9%.

Самый высокий показатель безработицы был зафиксирован в Ида-Вирумаа - 12,6%, самый низкий - в Южной Эстонии (5,6%).

В Таллинне во втором квартале 2021 года уровень безработицы составлял 8,1%.