Грузооборот порта Лиепая с начала года увеличился на 6,8%

С начала нынешнего года в латвийском порту Лиепая было перевалено 3,791 млн тонн грузов, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает портал Telegraf.lv.

Порт - иллюстративное фото Фото: Oliver Cramm, Reuters/Scanpix

С января по конце июля 2021 года в порту Лиепая было перевалено 2,461 млн тонн сыпучих грузов (в том числе зерна и зерновых продуктов - 1,344 млн тонн), что составляет 35,4% от общего объема грузов, переваленных в порту, информирует Telegraf.lv.