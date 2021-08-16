Грузооборот порта Лиепая с начала года увеличился на 6,8%
С начала нынешнего года в латвийском порту Лиепая было перевалено 3,791 млн тонн грузов, что на 6,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает портал Telegraf.lv.
С января по конце июля 2021 года в порту Лиепая было перевалено 2,461 млн тонн сыпучих грузов (в том числе зерна и зерновых продуктов - 1,344 млн тонн), что составляет 35,4% от общего объема грузов, переваленных в порту, информирует Telegraf.lv.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Статьи по теме