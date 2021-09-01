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Деловые Ведомости

1 сентября 2021 в 14:12 Поделиться:









Передовица ДВ: партия сказала “Надо!” - депутат ответил “Есть!”

Фото: Liis Treimann

Во вторник Госконтроль сообщил, что “Закон о государственном бюджете на 2020 год” содержал ошибочные данные. Запланированные доходы в нём оказались преувеличены на 115 миллионов евро, а расходы - недооценены на 250 миллионов евро.

Эта ошибка носит сугубо технический характер: конкретные статьи доходов и расходов были расписаны верно, однако когда эти данные просуммировали, получилась почему-то неверная цифра. Вышло что-то вроде: “Хлеб - 1 евро, мясо - 7 евро, рыба - 12 евро. Итого - 5 евро”.