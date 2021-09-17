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    Зафиксировано 532 новых случая коронавируса, скончались трое человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии были сделаны 6442 первичных теста на коронавирус, 532 теста дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 439 случаев на 100 000 жителей.
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