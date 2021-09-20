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    Индекс цен производителей промышленной продукции вырос в августе на 15,5%

    По данным Департамента статистики, индекс цен производителей промышленной продукции в августе нынешнего года увеличился в годовом исчислении на 15,5%.

    Работа на лесопилке (иллюстративное фото)Фото: Андрес Хаабу
    По сравнению с июлем 2021 года индекс вырос на 1,7%, информирует Департамент статистики.
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