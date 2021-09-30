  • Поделиться:

    Circle K в Эстонии возглавит Юрий Брянцев

    Новым руководителем эстонского подразделения топливной компании Circle K назначен Юрий Брянцев, сообщает портал Logistikauudised.ee.

    Брянцев, который ранее в течение пяти лет возглавлял российское предприятие Circle K, приступит к своим обязанностям в Эстонии 11 октября, информирует Logistikauudised.ee.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме

    Крупные владельцы BLRT подпитывают личный бизнес активами концерна
    У акционера BLRT Михаила Гнидина не было денег на лечение в Германии
    Передовица Äripäev: из конфликта акционеров BLRT можно извлечь реальную пользу
    Инвестор
    Росту цен на нефть не видно конца
    Стоимость нефти марки Brent продолжает стремительный рост, превысив уровень в 80 долларов. Спрос на нефть продолжает превышать предложение, в то время как запасы нефти сокращаются, пишет
    Стоимость нефти марки Brent продолжает стремительный рост, превысив уровень в 80 долларов. Спрос на нефть продолжает превышать предложение, в то время как запасы нефти сокращаются, пишет
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Увлекательный квест "Успей зарегистрировать иностранца"
    Квота на иммиграцию стала самым большим тормозом экономического развития Эстонии, и эта проблема усугубляется. Предприниматели вынуждены вновь и вновь участвовать в унизительной гонке по регистрации иностранных работников, пишет директор по персоналу BLRT Group Виктория Гойхинберг.
    Квота на иммиграцию стала самым большим тормозом экономического развития Эстонии, и эта проблема усугубляется. Предприниматели вынуждены вновь и вновь участвовать в унизительной гонке по регистрации иностранных работников, пишет директор по персоналу BLRT Group Виктория Гойхинберг.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение