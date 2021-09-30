Circle K в Эстонии возглавит Юрий Брянцев

Новым руководителем эстонского подразделения топливной компании Circle K назначен Юрий Брянцев, сообщает портал Logistikauudised.ee.
Брянцев, который ранее в течение пяти лет возглавлял российское предприятие Circle K, приступит к своим обязанностям в Эстонии 11 октября, информирует Logistikauudised.ee.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: