  • Поделиться:

    Таллинн реорганизует маршруты общественного транспорта

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Столичная мэрия заказала составление модели общественного транспорта, которая должна выяснить траектории передвижения людей по Таллинну как на общественном, так и на личном автотранспорте.

    На основании этой модели город собирается реорганизовать движение транспорта, в том числе изменив кольцевые маршруты, созданные полвека назад с целью перевозить людей из одного района в другой и обратно, сообщает rus.err.ee.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Modera объявила цену IPO
    Таллинн реорганизует маршруты общественного транспорта
    Эстонский производитель напитков планирует привлечь 600 000 евро
    Инвестор
    Что может быть хуже инфляции? Стагфляция!
    Рынки продолжают волноваться. Вчера случилось очередное снижение мировых индексов, превышающее 2%. Обвалом, это, конечно, не назовешь, но сентябрь, похоже, уже можно считать худшим месяцем на рынках с начала 2021 года. Беда в том, что впереди еще три месяца. Что принесут они, задается вопросом биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
    Рынки продолжают волноваться. Вчера случилось очередное снижение мировых индексов, превышающее 2%. Обвалом, это, конечно, не назовешь, но сентябрь, похоже, уже можно считать худшим месяцем на рынках с начала 2021 года. Беда в том, что впереди еще три месяца. Что принесут они, задается вопросом биржевой редактор Дмитрий Фефилов.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    За кого проголосует Нарва?
    Главный вопрос муниципальных выборов в Нарве, как и в Таллинне, состоит в том, как выступят центристы, вернее, сохранят ли они ту полноту власти, которую имели в приграничном городе фактически, в отличие от столицы, где она и формально была и пока остается целиком в их руках, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Главный вопрос муниципальных выборов в Нарве, как и в Таллинне, состоит в том, как выступят центристы, вернее, сохранят ли они ту полноту власти, которую имели в приграничном городе фактически, в отличие от столицы, где она и формально была и пока остается целиком в их руках, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение