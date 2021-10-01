  • Поделиться:

    Зафиксировано 730 новых случаев коронавируса, скончались двое человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 6350 первичных тестов на коронавирус, 730 тестов дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 606 случаев на 100 000 жителей.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Кто они, самые богатые женщины Эстонии?
    First Solar – стоит ли включить в портфель «солнечную» бумагу?
    ТОП самых богатых людей Эстонии: лидируют молодые бизнесмены
    Инвестор
    Enefit Green выходит на биржу: на что эксперты обращают внимание инвесторов
    По оценке экспертов, успеху выхода Enefit Green на биржу будет способствовать интерес институциональных и розничных инвесторов, но до публикации проспекта сложно сказать что-либо о стоимости предприятия. Тем более что неизвестно, сколько компания планирует привлечь капитала.
    По оценке экспертов, успеху выхода Enefit Green на биржу будет способствовать интерес институциональных и розничных инвесторов, но до публикации проспекта сложно сказать что-либо о стоимости предприятия. Тем более что неизвестно, сколько компания планирует привлечь капитала.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Как накопить к пенсии миллион?
    С помощью взносов во вторую ступень можно лучше обеспечить своё будущее, но, чтобы стать миллионером после выхода на пенсию, необходимо делать дополнительные накопления, например, в третью ступень. Антон Скворцов, риск-менеджер Luminor, рассказывает о том, как можно накопить миллион евро, и о чем нужно помнить, чтобы обеспечить благополучие на пенсии.
    С помощью взносов во вторую ступень можно лучше обеспечить своё будущее, но, чтобы стать миллионером после выхода на пенсию, необходимо делать дополнительные накопления, например, в третью ступень. Антон Скворцов, риск-менеджер Luminor, рассказывает о том, как можно накопить миллион евро, и о чем нужно помнить, чтобы обеспечить благополучие на пенсии.
    Все мнения
    Новости
    Все статьи
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Эпицентр
    Все большие материалы
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение