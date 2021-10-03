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    Зафиксировано 629 новых случаев коронавируса, скончались три человека

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 4011 первичных тестов на коронавирус, 629 тестов дали положительный результат.

    Кумулятивная заболеваемость за 14 дней составляет 645,7 случаев на 100 000 жителей.
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    Весной владелец магазина для взрослых Hot Lips, а также сети тренажерных залов HC Gym и торговой марки спортивного оборудования HC Pro Тимо Маюри заявлял о том, что планирует вывести компанию Relika OÜ на альтернативный рынок Таллиннской биржи First North. Сегодня стало известно, что Маюри подал соответствующее заявление.
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