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    Зафиксировано 949 новых случаев коронавируса, скончались четверо

    За минувшие сутки в Эстонии было сделано 6387 первичных тестов на коронавирус, из которых 949 дали положительный результат. В 69,8% случаев инфицированные не имели прививки.

    Пациенты в отделении интенсивной терапии (иллюстративное фото).Фото: Vadim Ghirda, AP Photo
    Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса умерли четыре человека.
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