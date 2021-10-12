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    Зафиксировано 1260 новых случаев коронавируса, двое скончались

    За минувшие сутки в Эстонии было сделано 7364 первичных теста на коронавирус, из которых 1260 дали положительный результат. 66% из новых инфицированных не имели прививки.

    Автомобиль "скорой помощи" (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
    Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались два человека, оба не были вакцинированы.
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