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13 октября 2021 в 13:38 Поделиться:









Начались общественные консультации по плану справедливого перехода

Министерство финансов представило на общественное обсуждение Территориальный план справедливого перехода и другие рабочие документы о распределении европейских грантов на ближайшие семь лет. Документы доступны для ознакомления до 1 ноября нынешнего года.

Общий объем поддержки со стороны Европейских фондов политики сплочения составит в ближайшие годы 3,37 миллиарда евро. Фото: Shutterstock

Представлены проекты Соглашения о партнерстве и Оперативной программы фондов политики сплочения Европейского Союза на период 2021–2027 годы. В том числе опубликован и проект Территориального плана справедливого перехода Ида-Вирумаа.