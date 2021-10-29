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    Venipak: для клиента важнее расположение посылочного автомата, чем цена услуги

    Фото: Venipak

    Согласно опросу, проведенному в Латвии международной компанией по доставке посылок Venipak, 45% респондентов считают, что при выборе службы доставки именно расположение посылочного автомата является наиболее важным фактором, перевешивающим время и цену доставки.

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    В опросе участвовали более тысячи респондентов. Скорость доставки посылок оказалась второй по важности (ее упомянули 22% респондентов), и, хотя до сих пор важным фактором считалась цена услуги, ее отметили только 18% респондентов. В разбивке по возрастным группам скорость доставки посылок больше ценят люди моложе 29 лет, 32% которых посчитали этот фактор важным.
    Поскольку за последние годы количество посылочных автоматов в странах Балтии значительно выросло, неудивительно, что, согласно опросу, всего 8% населения Латвии никогда не пользовались услугами посылочных автоматов, сообщает компания в пресс-релизе.
    Фото: Venipak
    В возрастной группе 18–39 лет посылочным автоматом никогда не пользовались 3% респондентов, а вот среди пожилых людей (60–74 лет) таких 15%.
    «С начала пандемии количество посылочных автоматов в Европе значительно выросло. Это связано с тем, что из-за различных ограничений онлайн-покупки стали популярнее, а потребность в услугах доставки посылок возросла. Поэтому с 2022 года Venipak представит в Эстонии сеть из 150 посылочных автоматов. Мы выйдем на рынок с инновационными бесконтактными автоматами, где посылки можно будет получать с помощью QR-кода», - рассказал исполнительный директор Venipak Юстас Шаблинскас.
    Venipak прогнозирует, что в этом году объем курьерских отправлений увеличится примерно на 30%. Аналитики предсказывают дальнейший рост рынка электронной коммерции и сохранение интереса к онлайн-покупкам, в результате чего Venipak ожидает быстрого роста в сегменте услуг для частных клиентов.
    В первом полугодии оборот Venipak Group составил около 25 миллионов евро, увеличившись за год почти на 40%.

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