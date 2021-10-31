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    Лидеры G20 одобрили введение минимального корпоративного налога

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибывает на саммит G20.Фото: GUGLIELMO MANGIAPANE

    Лидеры двадцати крупнейших экономик мира одобрили международное соглашение, согласно которому прибыль крупного бизнеса будет облагаться налогом не менее 15%. Таким образом страны "двадцатки" хотят добиться, чтобы транснациональные компании платили больше налогов, а не уходили от них, декларируя прибыль в офшорах, пишет Русская служба Би-Би-Си.

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    Пакт о минимальном 15% налоге был согласован всеми лидерами, принимавшими участие в саммите G20 в Риме.
    Ожидается, что налоговое новшество, изначально предложенное США, вступит в силу к 2023 году.
    Министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что это соглашение станет историческим для мировой экономики.
    По ее мнению, в результате соглашения американские предприятия и рядовые работники в целом выиграют, хоть американским мегакомпаниям и придется платить больше налогов.

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