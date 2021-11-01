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    В Ляэне-Харью решили раздавать подарочные карты за вакцинацию

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    В Ляэне-Харьюской волости все завершившие курс вакцинации от коронавируса с 1 ноября будут получать подарочную карту в аптеку стоимостью 10 евро.

    Льгота действует для всех зарегистрированных жителей волости, которые завершат курс вакцинации в ноябре и декабре, пишет rus.err.ee.
    По словам волостного старейшины Яануса Саата, местные власти предприняли такой шаг из-за низких темпов вакцинации в волости, в которой к началу ноября иммунизацию от коронавируса завершили лишь около 60% жителей.
    "В обычной ситуации я не считаю такой метод правильным, но в нынешней ситуации цель оправдывает средства", - сказал Саат.
    Расходы на подарочные карты будут покрыты из волостного бюджета.

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