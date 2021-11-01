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dv.ee

1 ноября 2021 в 10:35 Поделиться:









Зафиксировано 1413 новых случаев коронавируса, скончались 9 человек

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 6569 первичных тестов на коронавирус, 1413 из них дали положительный результат.

Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались 9 человек в возрасте от 58 до 97 лет.