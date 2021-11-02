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dv.ee

2 ноября 2021 в 10:43 Поделиться:









Зафиксировано 1517 новых случаев коронавируса, скончались 10 человек

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 7772 первичных теста на коронавирус, 1517 из них дали положительный результат.

Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались 10 человек в возрасте от 72 до 97 лет.