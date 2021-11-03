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dv.ee

3 ноября 2021 в 10:33 Поделиться:









Антирекорд: зафиксировано 2306 новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 10 254 первичных теста на коронавирус, 2306 из них дали положительный результат.

Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались 13 человек в возрасте от 44 лет до 91 года.