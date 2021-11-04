Зафиксировано 1947 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 8842 первичных теста на коронавирус, 1947 из них дали положительный результат.
Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались 11 человек в возрасте от 63 до 93 лет.
По состоянию на утро 4 ноября в больницах находится 589 пациентов с коронавирусом.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1799 случаев на 100 000 человек.
За сутки было введено 9835 доз вакцины. К сегодняшнему дню по крайней мере две дозы вакцины получили 57,5% жителей Эстонии.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: