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dv.ee

4 ноября 2021 в 9:52 Поделиться:









Зафиксировано 1947 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 8842 первичных теста на коронавирус, 1947 из них дали положительный результат.

Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались 11 человек в возрасте от 63 до 93 лет.

По состоянию на утро 4 ноября в больницах находится 589 пациентов с коронавирусом.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1799 случаев на 100 000 человек.

За сутки было введено 9835 доз вакцины. К сегодняшнему дню по крайней мере две дозы вакцины получили 57,5% жителей Эстонии.