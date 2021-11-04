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    Зафиксировано 1947 новых случаев коронавируса, скончались 11 человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 8842 первичных теста на коронавирус, 1947 из них дали положительный результат.

    Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались 11 человек в возрасте от 63 до 93 лет.
    По состоянию на утро 4 ноября в больницах находится 589 пациентов с коронавирусом.
    Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 1799 случаев на 100 000 человек.
    За сутки было введено 9835 доз вакцины. К сегодняшнему дню по крайней мере две дозы вакцины получили 57,5% жителей Эстонии.

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