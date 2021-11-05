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dv.ee

5 ноября 2021 в 8:55 Поделиться:









Хярма: новые ограничения Департамента здоровья будут более суровыми

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

В пятницу будет готов новый пакет ограничительных коронавирусных мер Департамента здоровья.

По словам исполняющей обязанности генерального директора ведомства Мари-Анне Хярма, речь идет о суровых мерах: «Больше нет времени экспериментировать и надеяться, сработает или нет. Он должен работать на 100%, и, по всей видимости, меры будут жесткими».

Она подтвердила, что Департамент здоровья предложит снова закрыть некоторые сферы, передает rus.err.ee.

Хярма добавила, что это не последняя зима с ограничениями: «Думаю, разумно думать в перспективе трех-четырех лет».