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7 ноября 2021 в 9:07 Поделиться:









Зафиксировано 948 новых случаев коронавируса, скончались 15 человек

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Как сообщает Департамент здоровья, за минувшие сутки в Эстонии было сделано 5855 первичных тестов на коронавирус, 948 из них дали положительный результат.

Согласно данным Департамента здоровья, за сутки от коронавируса скончались 15 человек в возрасте от 48 до 92 лет.

По состоянию на утро 5 ноября в больницах находятся 572 пациента с коронавирусом.

За сутки было введено 2522 дозы вакцины. К сегодняшнему дню по крайней мере две дозы вакцины получили 57,8% жителей Эстонии.