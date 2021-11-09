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    Cоюз отелей и ресторанов попросил правительство о смягчении ограничений

    Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Киллу Майдла сказала, что в понедельник на встрече с премьер-министром Каей Каллас главу правительства попросили подумать над отменой ограничений в первую очередь для сектора развлечений, а также вернуть в качестве меры поддержки компенсации зарплат, пишет rus.err.ee.

    Майдла считает, что спасательным кругом для сферы развлечений стала бы возможность вновь пускать в заведения посетителей с негативным результатом теста на коронавирус: "На нас, безусловно, очень влияет то, могут ли непривитые люди посещать наши заведения или нет".
    "В каждой семье может быть один невакцинированный человек, поэтому сектор остается без семейных заказов. В каждом коллективе есть кто-то непривитый, а, значит, проведение собраний в наших помещениях тоже отменяется", - с сожалением говорит она, добавив, что, по данным Департамента здоровья, зараженных в сфере развлечений всего 1%.
    В то же время Майдла подтвердила: представители сектора понимают, что ситуация в больницах сейчас критическая, а потому отмену ограничений ожидали бы после того, как положение в стране немного улучшится.

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