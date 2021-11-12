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    Акциз на табак в следующем году вырастет на 5%

    С начала 2022 года акциз на табак увеличится на 5%, а процентная ставка по налоговой задолженности удвоится, сообщает ERR.

    Табачный киоск на улице Виру в Таллинне.Фото: Индрек Суси
    Процентная ставка по налоговой задолженности была снижена на время коронакризиса, напоминает ERR.
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    Во время предыдущего бума на рынке недвижимости забронированные в новостройках квартиры перепродавались по более высокой цене вскоре после заключения предварительного договора и внесения залога. Однако нынче все иначе: забронированное жилье перепродается незадолго до завершения строительства объекта - до того, как будет уплачена большая часть стоимости квартиры.
    Во время предыдущего бума на рынке недвижимости забронированные в новостройках квартиры перепродавались по более высокой цене вскоре после заключения предварительного договора и внесения залога. Однако нынче все иначе: забронированное жилье перепродается незадолго до завершения строительства объекта - до того, как будет уплачена большая часть стоимости квартиры.
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