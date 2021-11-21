Зафиксировано 837 новых случаев коронавируса, умерли 7 человек
За минувшие сутки проанализировано 5711 тестов на коронавирус, 837 из них дали положительный результат.
Вакцинация от коронавируса в Тарту (иллюстративное фото).Фото: Лийз Трейманн
Как сообщает Департамент здоровья, за сутки от коронавируса скончались 7 человек.
Показатель кумулятивной заболеваемости за последние 14 дней составляет 924,92 случаев на 100 000 жителей.
По состоянию на утро 21 ноября в больницах страны находятся 431 пациентов с коронавирусом.
За сутки введено 2114 доз вакцины. Бустерную дозу уже получили 144 556 человек.
К сегодняшнему дню полностью привито 58,7% населения Эстонии.
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