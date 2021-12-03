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    Обязан ли сотрудник отвечать на звонки после окончания рабочего дня?

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Читатель спрашивает: работодатель хочет, чтобы я был доступен для него и клиентов в любое время. Мое рабочее время с 8 до 17, но часто клиенты звонят и после окончания рабочего дня, и мне приходится отвечать на звонок и отправлять клиенту предложение. Работодатель сказал, что время дежурства в Законе о трудовом договоре разрешено и я обязан отвечать на звонки и после окончания рабочего дня. Должен ли я быть доступен после окончания рабочего дня? Должен ли я что-то получать за это?

    Отвечает Сандра Куус, юрист-консультант Инспекции труда. Во время дежурства работник не обязан выполнять рабочих заданий, но он должен быть готов на оговоренных условиях по распоряжению работодателя приступить к их выполнению. Время дежурства можно применять только в случае, если об этом договорено. Это значит, что если работник и работодатель до начала работы не договорились о времени дежурства, то в ходе трудовых отношений работодатель может сделать предложение о введении времени дежурства, но работник имеет права от него отказаться.
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