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4 декабря 2021 в 9:54 Поделиться:









Правительство внесет поправки в Закон о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний

Министр здоровья и труда Танель Кийк. Фото: Andras Kralla

Правительство хочет внести поправки в Закон о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний (NETS) таким образом, чтобы вместо распоряжения общего характера основным рычагом принятия мер стало постановление правительства, сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

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Канцлер права, юристы и судья Государственного суда Иво Пилвинг сошлись во мнении, что правительство слишком широко использует общие распоряжения, предназначенные для введения коронавирусных ограничений, пишет rus.err.ee.

"В настоящее время юристы считают, что правительственные распоряжения не должны быть слишком длинными и обширными, а должны быть более юридически корректными. Принципиальные и весомые решения, особенно долгосрочные, должны приниматься на уровне постановления правительства", - добавил он.

Кийк отметил, что некоторые индивидуальные решения и дальше будут приниматься по распоряжению.