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dv.ee

10 декабря 2021 в 8:01 Поделиться:









На новогодние праздники часть ограничений будет смягчена

Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

Правительство пока не планирует смягчать основные ограничения из-за недостаточной информации о рисках, связанных с омикрон-штаммом коронавируса, но на период новогодних праздников будут сделаны определенные исключения, пишет rus.err.ee.

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"Мы раньше говорили, что на Новый год надо ввести определенные послабления. Невозможно сказать людям, что Новый год в этом году наступит на час или на два раньше", - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

В правительстве также пока не знают, когда будет отменено ограничение на работу увеселительных заведений, которые сейчас должны закрываться не позднее 23:00. По словам премьер-министра Каи Каллас, это решение будет принято в начале следующей недели.