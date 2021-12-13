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Марге Угезене

13 декабря 2021 в 4:00 Поделиться:









Глава казахского супербанка снимает рекордные дивиденды в Эстонии

Михаил Ломтадзе Фото: Kanat Ibraimov/CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons

Миллиардер Михаил Ломтадзе – сооснователь и акционер одного из крупнейших банков Казахстана - недавно создал в Эстонии холдинговую компанию, которая выплатила ему рекордные по здешним меркам дивиденды.

По данным казахстанского Forbes, банк Kaspi.kz, которым руководит Ломтадзе, в 2018-2020 годах был крупнейшим розничным банком Казахстана. Особенность компании в том, что она оказывает не только традиционные банковские услуги, но и представляет собой целую финансовую экосистему, в которую входят крупнейшая в стране площадка онлайн-торговли, система рассрочки для потребительских товаров, система бронирования авиабилетов, возможность пользоваться госуслугами и т.д.