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    Миграционная квота на следующий год составит 1311 человек

    Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla

    Правительство утвердило миграционную квоту на 2022 год – она составит 1311 человек, или 0,1% от постоянного населения страны.

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    В 2021 году квота составляла 1315 человек. Поскольку количество постоянных жителей Эстонии снизилось, уменьшилась и квота на следующий год.
    В соответствии с Законом об иностранцах, правительство устанавливает миграционную квоту на год, регулирующую трудовую и предпринимательскую миграцию из третьих стран. Согласно закону, годовая миграционная квота не может превышать 0,1% от постоянного населения Эстонии. Квота распространяется на временные виды на жительство, выданные для работы, предпринимательской деятельности и на основании заключенного за границей договора.
    Квота не распространяется на граждан Европейского Союза, Европейской экономической зоны, Швейцарии, США и Японии. Она также не распространяется на иностранцев, которые переезжают, чтобы жить с супругами и близкими родственниками, а также в качестве студентов, преподавателей или для научной работы. Квота не распространяется и на людей, получающих постоянный вид на жительство.
    В миграционную квоту не включаются также крупные инвесторы, предприниматели стартапов и лица, получающие временный вид на жительство для работы в качестве высококвалифицированных специалистов.
    Квота не касается размещенных в Эстонии по европейской программе миграции лиц и других получающих международную защиту лиц.

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