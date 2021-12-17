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    Таллинн продлил период выплаты пособия за первый день болезни

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Таллиннское горсобрание приняло решение продлить период выплаты пособия за первый день болезни до 31 мая. Таллинн выплачивает пособие за первый день болезни в сумме 30 евро на основании выданного больничного листа, сообщает столичная пресс-служба.

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    16 декабря 2021
    Можно ли получать зарплату, не отказываясь от компенсации Больничной кассы?
    По словам председателя горсобрания Евгения Осиновского, компенсация первого дня болезни служит важным фактором в замедлении распространения вируса: «Как мы видим, эпидемия коронавируса еще далека от завершения. Поскольку большинство заражений происходит в школе или на рабочем месте, то при симптомах болезни или при вступлении в близкий контакт с больным необходимо без раздумий остаться дома. Компенсация первого дня болезни способствует этому».
    Таллинн выплачивает пособие по компенсации первого дня болезни с 25 марта нынешнего года. Ходатайствовать о пособии могут жители Таллинна, которым выписан больничный лист по причине заболевания, установленного в отношении них карантина или заболевания во время беременности.
    Для получения пособия человек должен быть зарегистрирован как житель Таллинна. Ходатайство подается по окончании больничного и выплаты больничных денег. Ходатайство о компенсации можно подать в городском э-обслуживании через 24 часа после того, как Больничная касса закрыла больничный лист и произвела выплату. Больничная касса отмечает больничный лист как оплаченный в течение следующего рабочего дня после поступления платежа в банк.
    Если воспользоваться э-обслуживанием не представляется возможным, ходатайство можно подать по электронной почте в отдел социального обеспечения районной управы по месту жительства, а также в зале обслуживания районной управы по месту жительства. Поданное по электронной почте ходатайство должно быть подписано в электронном виде. В э-среду можно войти через государственную идентификационную систему: при помощи ID-карты, Smart-ID, mobiil-ID и EU eID.

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