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    Зафиксировано 603 новых случая коронавируса, скончались пять человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии был сделан 6341 первичный тест на коронавирус, 603 теста дали положительный результат.

    По состоянию на утро 17 декабря в больницах страны находятся 257 пациентов с коронавирусом. За сутки от осложнений скончались пять человек в возрасте от 53 до 87 лет.
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