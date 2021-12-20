Ноябрь – самый активный месяц на рынке столичной недвижимости за последние 14 лет
Иллюстративное фото.Фото: Andras Kralla
Даже во время бума в 2007 году рынок квартирной недвижимости в Таллинне не был таким активным, как в ноябре этого года, пишет Äripäev.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: