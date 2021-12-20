Ноябрь – самый активный месяц на рынке столичной недвижимости за последние 14 лет

Конфликт совладельца Capital Mill с российским партнером: так кто кого водил за нос в Риге?

В Латвии в настоящее время проводится уголовное расследование в отношении бизнеса известного эстонского предпринимателя Марко Кулля и его компаньонов. Как выяснилось, Кулль, который в течение многих лет фигурировал в ТОПе самых богатых людей Эстонии, предоставлял своему российскому партнеру ложную и неполную информацию о делах их совместного латвийского предприятия.